Franse toezichthouder legt ING boete van 3 miljoen op

PARIJS (ANP) - De Franse toezichthouder voor banken heeft het dochteronderdeel van ING in Frankrijk een boete van 3 miljoen euro opgelegd. De bank schoot op meerdere vlakken tekort in het bijhouden van de risico's rond klanten, zo stelde de Autorité de Contrôle Prudentiel (ACPR) vast. Zo had ING in Frankrijk onder andere geen goed systeem om de gevaren rond witwassen per klant goed te rangschikken, terwijl dit wel moet.

De ACPR stuitte op de tekortkomingen tijdens onderzoek tussen 5 september 2018 tot en met 8 februari 2019. Daarmee begon het onderzoek één dag nadat de schikking van 775 miljoen euro met het Nederlandse Openbaar Ministerie wegens de gebrekkige bestrijding van witwassen bekend was geworden.

De Franse autoriteit verwijt ING verder ook bij bepaalde cliënten te hebben nagelaten dat het om "politiek prominente personen" ging. In het toezicht op banken is dit de term voor klanten die een publieke taak uitvoeren, waardoor er als gevolg van hun functie een hoger risico is op omkoping of corruptie.