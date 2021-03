IATA: crisis in luchtvaart nog groter in januari

GENÈVE (ANP) - De crisis in de wereldwijde luchtvaartsector is in januari nog groter geworden, door de strengere reisbeperkingen tegen de nieuwe varianten van het coronavirus. Dat meldde de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA.

De wereldwijde vraag naar passagiersvluchten lag die maand 72,5 procent lager dan een jaar eerder. Dat is nog een scherpere daling dan in december toen de krimp bijna 70 procent bedroeg op jaarbasis. Zowel bij internationale als binnenlandse vluchten was een sterke afname van de vraag te zien.

IATA-topman Alexandre de Juniac zegt dat daarmee 2021 slechter is begonnen dan 2020 is geëindigd voor de luchtvaart, ondanks de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus. De financiële vooruitzichten voor luchtvaartmaatschappijen zijn aan het verslechteren en extra hulpmaatregelen voor de sector zijn nodig, aldus De Juniac.