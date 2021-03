Animo voor winkelen op afspraak, praktische zaken nog lastig

DEN HAAG (ANP) - Winkeliers lopen nog tegen praktische zaken aan om woensdag 3 maart klanten weer te kunnen ontvangen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het optuigen van reserverings- en afspraaksystemen op de website. Wel merken winkeliers dat er flink wat animo is bij klanten om weer naar de winkel te komen.

Bij HEMA stond de afsprakenteller na een kwartier al op 2000 boekingen, vertelt een woordvoerster. "We kregen van mensen te horen dat we laat waren met ons afsprakensysteem online zetten, maar we wilden het ook goed testen. Het moet niet meteen vastlopen", vertelt ze. Klanten kunnen in 550 HEMA-vestigingen terecht voor winkelen op afspraak. Er mogen twee klanten per tien minuten naar binnen. "Dat zijn er per week ongeveer 300.000. Dat komt in de verste verte niet in de buurt van de normaal gesproken 6 miljoen klanten per week", zegt de woordvoerster.

Klanten willen vooral rookworst halen, maar ook handdoeken, schrijfwaren, wijn en taarten zijn in trek. Het bestaande bestellen en afhalen gaat daarnaast door. HEMA adviseert klanten die wat langer nodig hebben om telefonisch een afspraak te maken. "Gordijnen bestellen doe je niet even in tien minuten", aldus de woordvoerster.

Winkels weer opengooien

Bij Blokker merken ze wel een toeloop, al staat dat volgens een zegsvrouw in geen verhouding met wat doorgaans over de vloer komt. "Het loopt redelijk binnen. Winkels en klanten reageren ook positief. Het biedt ook een goede mogelijkheid om met klanten weer in contact te komen", aldus een zegsvrouw. Volgens Blokker is de enige remedie om de omzetpijn te verzachten de winkels weer opengooien. Dat kan volgens Blokker op een veilige manier.

De Haagse boekhandel Paagman, die vier vestigingen heeft, merkt dat klanten "smachtend" uitkijken om weer naar de boekhandel te komen, aldus mede-eigenaar Fabian Paagman. Maar winkelen op afspraak geeft nog best wat problemen, zegt hij. "We hebben best wat tijd nodig gehad om het te regelen. Je ziet ook dat collega-boekhandels en winkeliers pas gisteren doorkwamen met reserveringssystemen. Je wil het goed regelen, het is complex door alle restricties."

Paagman is tot dusverre niet ontevreden over de interesse van klanten. "Maar het loopt al snel storm als je een tijdslot hebt waarin je maar twee mensen mag ontvangen per verdieping", zegt Paagman. De boekwinkel bekijkt de komende dagen of de tijdsloten opgerekt kunnen worden en of dat niet in de knel komt met hoeveel belangstelling er is.

Elektronicaketen MediaMarkt heeft om 18.00 uur het afspraakformulier online gezet en laat weten dat er veel vraag is bij klanten naar winkelen op afspraak. Winkelpersoneel en de klantenservice krijgen veel vragen, aldus een woordvoerster. Klanten moeten aangeven in welke winkel, op welk tijdstip en voor welke afdeling ze komen. Dan worden ze gekoppeld aan een specialist.