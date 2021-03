Brexit raakt Duitse export naar Verenigd Koninkrijk hard

quote: lost schreef op 2 maart 2021 13:43:

Dit stond in de sterren geschreven. De Britten hebben hun "country back". Trots als een pauw waren ze. Nu blijkt het een kaalgeplukte kip te zijn. Het drama is compleet als ze straks een deel van het land kwijtraken. De Schotten gaan overweldigend "LEAVE" stemmen. Nicola wacht nog even met het referendum totdat het economische drama compleet is en ze de blauwe reddingsboei met twaalf gouden sterren kan uitgooien.

Dit stond in de sterren geschreven. De Britten hebben hun "country back". Trots als een pauw waren ze. Nu blijkt het een kaalgeplukte kip te zijn. Het drama is compleet als ze straks een deel van het land kwijtraken. De Schotten gaan overweldigend "LEAVE" stemmen. Nicola wacht nog even met het referendum totdat het economische drama compleet is en ze de blauwe reddingsboei met twaalf gouden sterren kan uitgooien.

We gaan het zien. Feitelijk slaat de balans met 20% in het voordeel van de Britten uit. Export vanuit Duitsland naar UK met 30% gekrompen. De andere kant op " slechts" 10%..... En let op, ze zijn sneller door de COVID crisis heen vanwege het vaccinatie tempo daar. Over 2 tot 3 jaar is er echt wat over te zeggen.