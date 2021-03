Brexit raakt Duitse export naar Verenigd Koninkrijk hard

WIESBADEN (ANP/BLOOMBERG) - De export van Duitse goederen naar het Verenigd Koninkrijk is in januari hard geraakt door de brexit. Volgens het Duitse federale statistiekbureau ging de uitvoer die maand met 30 procent omlaag in vergelijking met een jaar eerder.

Door de brexit zijn er allerlei douaneformaliteiten bij de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gekomen, die de handel belemmeren. Daar komen nog de effecten van de coronacrisis bovenop, zoals de lockdowns tegen de virusuitbraak die de handel moeilijker maken.

In 2020 zorgden deze factoren al voor een afname van de Duitse export naar de Britten met 15,5 procent tot een bedrag van 67 miljard euro, wat de grootste jaarlijkse daling is sinds de financiële crisis van 2009. Destijds ging de Duitse export naar het Verenigd Koninkrijk met 17 procent omlaag. In 2015, het jaar voor het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk, voerde Duitsland nog voor 89 miljard euro aan goederen 'Made in Germany' uit naar het land.

De import vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Duitsland stond eveneens flink onder druk. Die zakte vorig jaar met bijna 10 procent tot 34,7 miljard euro. Ook dat is de sterkste krimp sinds de financiële crisis van 2009, aldus het Duitse statistiekbureau.