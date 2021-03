Alibaba-oprichter Ma niet langer de rijkste man van China

PEKING (ANP/RTR) - Jack Ma, oprichter van webwinkelreus Alibaba, is officieel zijn titel rijkste man van China kwijt. De ondernemer die de laatste tijd met Chinese regelgevers in de clinch ligt, is op de jaarlijkse Hurun Global Rich List gezakt naar de vierde plaats. De lijst wordt aangevoerd door Zhong Shanshan, de man achter water- en drankenmaker Nongfu Spring. Van hem was al bekend dat hij Ma qua vermogen afgelopen jaar had ingehaald.

Ma, die de voorbije jaren de lijst aanvoerde, was het eerder niet eens met Chinese overheidsreguleringen en dat kwam hem duur te staan. De beursgang van zijn betalingsdienstverlener Ant Group, ter waarde van bijna 35 miljard dollar, mocht onverwacht niet doorgaan. Het zou de grootste beursgang ooit zijn geworden.

Ma was ook enige tijd van de radar verdwenen nadat hij zich kritisch had uitgelaten over de Chinese financiële waakhond. Zijn vermogen en dat van zijn familie groeide met 22 procent tot 360 miljard yuan, omgerekend dik 46 miljard euro. Hij zei begin dit jaar dat hij meer tijd wilde besteden aan filantropie. Dat deed hij in een 50 seconden durend filmpje, waarmee hij voor het eerst sinds tijden weer wat van zich liet horen.

Vermogen van 550 miljard yuan

De nieuwe lijstaanvoerder Zhong is op de nieuwste lijst goed voor een vermogen van 550 miljard yuan. De toename van zijn rijkdom komt vooral door de hogere waardering van de aandelen van Nongfu Spring. Ook de stijgende aandelenkoers van medicijnmaker Beijing Wantai Pharmacy, waar hij ook de controle over heeft, deed het vermogen van Zhong goed.

Jack Ma werd op de rijkenlijst ook voorbijgestreefd door Pony Ma van techreus Tencent, die goed is voor 480 miljard yuan, en Collin Huang die achter e-commercebedrijf Pinduoduo zit. Laatstgenoemde zag zijn vermogen afgelopen jaar met 283 procent stijgen tot 450 miljard yuan. De top vijf werd gecompleteerd door Zhang Yiming, oprichter van TikTok-eigenaar ByteDance, die voor bijna 350 miljard yuan in de boeken staat.