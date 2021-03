Kredietbeoordelaar S&P positiever gestemd over ABN AMRO

LONDEN (ANP) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) is positiever gestemd over de financiële vooruitzichten voor ABN AMRO. Het bureau stelt de zogeheten outlook voor de Nederlandse bank naar boven bij, van negatief naar stabiel. Dat betekent dat er voorlopig geen afwaardering van de kredietwaardigheid van ABN AMRO door S&P aan zit te komen.

S&P komt tot het besluit na een onderzoek naar de balans van ABN AMRO. Het bureau zegt dat het financiële concern de coronapandemie tot dusver goed is doorgekomen en ook maatregelen neemt om financieel weerbaarder te worden. Zo is de bank bezig veel banen te schrappen om winstgevender te worden en wordt gestopt met bepaalde activiteiten. Ook over een aantal andere grote Europese banken is S&P optimistischer geworden, namelijk het Scandinavische Nordea, het Britse Barclays en Deutsche Bank.

De outlook voor het Duitse Commerzbank en het Spaanse Banco de Sabadell laat S&P wel op negatief staan, omdat zij nog steeds met uitdagingen te kampen hebben. Daarbij wijst de kredietbeoordelaar onder meer op het toenemende aantal probleemleningen bij die banken.