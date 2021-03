Duitse werkloosheid licht gestegen

BERLIJN (ANP/DPA) - De werkloosheid in Duitsland is voor het eerst in acht maanden weer gestegen. En daar werd door de bank genomen geen rekening mee gehouden. De toename zorgt ook voor extra druk op de grootste economie van Europa, waar al verschillende maatregelen zijn genomen om de coronacrisis te bezweren.

In februari nam het aantal werklozen in Duitsland met 4000 toe in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis gaat het om 509.000 werklozen extra. In totaal zitten 2,9 miljoen Duitsers zonder werk. Dat komt neer op 6,3 procent van de beroepsbevolking.

Dat de werkloosheid niet harder oploopt komt door het omvangrijke steunpakket van de Duitse regering. Met subsidieregelingen stelt Berlijn bedrijven in staat om personeel in dienst te houden.

In Duitsland geldt sinds half november een strenge lockdown. De meeste winkels, restaurants, cafés, sportscholen en culturele instellingen zijn dicht om verspreiding van het virus te voorkomen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel praat woensdag over te nemen vervolgstappen.