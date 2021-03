Detacheerder DPA stijgt op Damrak na overnamebod

AMSTERDAM (ANP) - Het aandeel DPA maakte dinsdag een koerssprong op de Amsterdamse beurs. Investeerder Gilde wil het detacheringsbedrijf overnemen en van de beurs halen. Het overnamebod wordt gesteund door het bestuur van DPA. De Europese beursgraadmeters lieten weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na het stevige herstel op maandag. Een flinke daling van de Duitse winkelverkopen in januari zorgde daarbij voor enige koersdruk.

DPA Group won ruim 6 procent tot 1,68 euro. Gilde Equity Management heeft een bod gedaan op het bedrijf van 79,8 miljoen euro, ofwel 1,70 euro per aandeel. DPA-topman Arnold van Mameren zegt dat met de overname door Gilde de groeistrategie van het bedrijf versneld kan worden. Grootaandeelhouders van DPA hebben al aangegeven hun stukken aan te zullen bieden aan Gilde. Na afronding van de deal zal de notering van DPA op het Damrak komen te vervallen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 663,39 punten. Maandag won de hoofdindex nog dik 2 procent. De MidKap daalde 0,1 procent tot 994,66 punten. De beurzen in Parijs en Londen klommen 0,1 procent. De DAX in Frankfurt bleef vrijwel vlak. Door de lockdown in Duitsland daalden de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in januari met 4,5 procent, na een afname van 9,1 procent in december.

Shell

Grootste daler bij de AEX-bedrijven was Shell met een verlies van 1,9 procent. De olieproducent kampte met een daling van de olieprijzen in aanloop naar de vergadering van oliekartel OPEC op donderdag. Beleggers vrezen dat de druk binnen de OPEC is toegenomen om de productiebeperkingen terug te schroeven, gezien de forse opleving van de olieprijzen in de afgelopen weken. Telecomconcern KPN was koploper met een plus van 1,5 procent.

CM.com steeg 3 procent. Het Bredase technologiebedrijf neemt PayPlaza over voor 10 miljoen euro. PayPlaza ontwikkelt moderne kassasystemen die onder meer worden gebruikt in de winkels van Zeeman, in de horeca en bij verschillende overheidsinstanties.

HelloFresh

In Frankfurt zakte HelloFresh 6 procent. Beleggers grepen de sterke resultaten van de Duitse bezorger van maaltijdboxen aan om winst te nemen. HelloFresh deed afgelopen jaar goede zaken door de coronacrisis en het laatste kwartaal van 2020 was het beste ooit voor het bedrijf.

De euro was 1,2005 dollar waard, tegenover 1,2049 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,2 procent tot 59,87 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder op 62,85 dollar per vat.