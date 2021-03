'CO2-uitstoot in december alweer hoger dan jaar eerder'

Bizar, en ik altijd maar denken dat mijn levenstijl belastend was voor het mileu:

- 2x per jaar op vakantie (vaak met het vliegtuig)

- groot fan van vuurwerk tijdens oudjaar

- woon-werk verkeer van 90km per dag (diesel)



Maar als ik bovenstaande allemaal achterwege laat (en 80% van de wereldbevolking heeft dit tenminste een tijd in het 4e kwartaal gedaan) dan nog hebben we meer CO2 uitstoot..



Misschien moeten we dan toch onze fabrieken maar weer dichter bij huis zetten.