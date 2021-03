'2020 recordjaar voor investeringen in woningmarkt'

Dus al drie jaar gemiddeld bijna 8 miljard euro aan beleggingen in woningen. Waarom is dit zo aantrekkelijk?

Omdat volgens mijns inziens er een vicieuze cirkel is tussen hogere huren en hogere verkoopprijzen van woningen. Dit is lucratief voor beleggingen . En verder een te gunstig belasingtingklimaat voor huuropbrengsten en een zeer lage rente voor leningen die nog een keertje helpt om te lenen en nog een keertje de verkoopprijzen omhoogstuwt.

Waarom een vicieuze cirkel? Hogere huurprijzen veroorzaken dat woningen aantrekkelijker worden om die op te kopen en wat op te knappen en te verhuren, ook weer tegen iets hogere huurprijzen. Hogere huurprijzen worden toch geslikt door vele mensen want ze moeten ergens wonen. Kopen is voor velen geen optie meer, daarvoor zijn ze al onbereikbaar. Anders moeten ze 2 uren naar hun werk reizen. Maar hogere huurprijzen veroorzaken hogere verkoopprijzen en deze veroorzaken weer hogere verhuurprijzen.

Dat het een lucratieve zaak is, weet zelfs een prins der Nederlanden en het is een feit dat die ook in deze lucratieve zaak begaf. Zelfs Black Rock mat zijn miljarden en een beleggingsmaatschappij Temasek van Singapore deed mee. Maar de politiek onder leiding van minister Ollongren zei dat de beleggingen door bedrijven en particulieren niet de oorzaak was van de prijsstijgingen en dat dit effect te verwaarlozen was. Een onderzoek zou dat uitgemaakt hebben.

Weet niet wat er onderzocht wordt, maar dit is al jarenlang zo en al jarenlang stijgen de huurprijzen en al jarenlang stijgen de verkoopprijzen van woningen. Over aantasting van koopkracht en rat race gesproken.

Men wil meer woningen bouwen. Okay, maar zolang de vicieiuze cirkel niet wordt aangepakt wordt deze cirkel alleen maar groter. Het aantal woningen dat in de vrije markt verdwijnen wordt ook alleen maar groter. Vroeger viel huurinkomsten onder box 1 , dus als inkomsten.

Wonen is een primaire behoefte, daar is niet aan te ontkennen, het is net zo belangrijk als eten en drinken. Dus waarom mag gespeculeerd of belegd worden in woningen?

Wordt het niet tijd dat huurinkomsten van bezitters van meer dan twee woningen, dat die in box 1 vallen, net als vroeger .