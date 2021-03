Damrak stevent af op lagere opening, blik op DPA na overnamebod

AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse aandelenbeurs is de blik van beleggers dinsdag onder meer gericht op detacheerder DPA. Investeerder Gilde wil het bedrijf overnemen en van de beurs halen. De Europese beursgraadmeters lijken op basis van de openingsindicatoren met verliezen te beginnen aan de nieuwe handelsdag, na het stevige herstel op maandag.

DPA Group heeft een overnamebod van 79,8 miljoen euro ontvangen van investeringsmaatschappij Gilde Equity Management. De aankoopprijs bedraagt 1,70 euro per aandeel. Het aandeel DPA sloot maandag op 1,58 euro. De overname wordt gesteund door het bestuur van DPA. Daarnaast hebben grootaandeelhouders al aangegeven hun stukken aan te zullen bieden aan Gilde. Na afronding van de deal zal de notering van DPA op Beursplein 5 komen te vervallen.

Biotechnoloog Pharming kondigde aan samen met het Amerikaanse Invitae een genetisch testprogramma te zijn gestart dat artsen moet helpen bij het identificeren van patiënten met APDS, een zeer zeldzame afwijking van het immuunsysteem. Er is geen goedgekeurde therapie beschikbaar voor de behandeling van APDS, dat ongeveer 1 tot 2 miljoen mensen treft. Wel zijn er momenteel studies gaande, waaronder een onderzoek naar een behandeling die door Pharming en Novartis wordt ontwikkeld.

Heineken

Ook Heineken staat in het nieuws. Voormalig topman Jean-François Van Boxmeer heeft een vertrekvergoeding van in totaal 5,5 miljoen euro gekregen van de bierbrouwer toen hij vorig jaar opstapte. Dat blijkt uit het jaarverslag van Heineken. De hoge vertrekpremie voor de Belgische Van Boxmeer wijkt af van de code die voor het bedrijfsleven geldt, meldt NRC. Ontslagvergoedingen en vertrekpremies zijn bij Nederlandse beursgenoteerde bedrijven al jaren aan banden gelegd.

In Frankfurt gaat de aandacht uit naar HelloFresh. De coronacrisis heeft de populariteit van de maaltijdboxen van het Duitse bedrijf goed gedaan. Het laatste kwartaal van 2020 was het beste ooit voor het bedrijf. Dat kwam vooral omdat mensen naar alternatieven zochten vanwege de sluiting van de restaurants door de lockdownmaatregelen in veel Europese landen. HelloFresh, dat ook in Nederland maaltijdboxen bezorgt, verwacht dit jaar verder te kunnen groeien.

De euro was 1,2015 dollar waard, tegenover 1,2049 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 59,97 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent minder op 62,95 dollar per vat.