Grote autobouwers willen meer snellaadstations bouwen in Europa

MÜNCHEN (ANP/BLOOMBERG) - Autobouwers BMW, Hyundai, Daimler, Ford en Volkswagen willen hun Europese netwerk van snelladers voor elektrische auto's aanzienlijk uitbreiden. De vele elektrische wagens die ze komende jaren verwachten te verkopen zullen immers ook ergens moeten worden opgeladen.

De concerns hebben hiervoor eerder al het samenwerkingsverband IONITY opgezet. Zo hebben de autobouwers afgelopen jaren al zo'n vierhonderd laadstations gebouwd langs de Europese snelwegen, van Portugal tot Finland.

Maar ze zijn bang dat dit niet genoeg is. Er dreigen straks lange rijen bij de bestaande laadpunten te ontstaan en dat zou automobilisten die een elektrische auto willen kopen, kunnen afschrikken.

Groeiplan

Bij IONITY wordt nu gepraat over een groeiplan voor de toekomst. De aandeelhouders hebben elk al zo'n 200 miljoen euro in het bedrijf geïnvesteerd. Volgens IONITY-topman Michael Hajesch worden extra investeringsmogelijkheden bekeken.

Op de markt voor snellaadstations in Europa zijn meer partijen actief. Zo heeft autobouwer Tesla een eigen Supercharger-netwerk. Ook het Nederlandse Fastned is een grote speler. De onderneming heeft al meer dan 130 snellaadstations in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Zwitserland. Onlangs won het bedrijf ook een aanbesteding om snellaadstations langs Franse snelwegen te gaan exploiteren.