Alle nieuwe Volvo's in 2030 elektrisch

" wil in 2030 alleen nog maar elektrische modellen op de markt brengen"



"Schiphol wil in 2035 uitstootvrij zijn"

"RDS wil vanaf 2027 olie-loos door het leven"

"Heineken wil vanaf 2024 alleen nog alcohol-vrij bier verkopen"

"Ahold wil vanaf 2031 alleen nog via de lucht bezorgen"

"ING wil vanaf 2024 alleen nog verder met de bitcoin"



Het verschil tussen willen en kunnen is slechts een persbericht blijkbaar!