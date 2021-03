'Winkeliers herstellen pas in 2022 van coronakrimp'

AMSTERDAM (ANP) - Winkeliers herstellen pas in 2022 van de krimp als gevolg van de coronacrisis. Dat verwacht ABN AMRO in een nieuw rapport. De bank denkt ook dat er eerst een sterke stijging van het aantal faillissementen te zien zal zijn, voordat de weg naar herstel wordt ingeslagen.

Voor dit jaar verwacht de bank een krimp van 1,5 procent in de winkelsector. 2021 wordt volgens de bank een overgangsjaar waarin er in de eerste helft van het jaar nog restricties gelden voor winkels, maar vanaf juni niet-essentiële winkels de deuren weer mogen openen en er dus uitzicht is op licht herstel. In 2022 zal er dan bij de winkels sprake zijn van een groei van 1,5 procent.

De bank schrijft dat de coronacrisis voor een tweedeling in de retailsector heeft gezorgd. Zo profiteren de winkeliers die in de voedingsmiddelen zitten van de lockdown, zoals supermarkten en voedingsspeciaalzaken. Ook bouwmarkten, woonwinkels en elektronicawinkels komen goed uit de crisis. De bank waarschuwt wel voor stilstand van de groei in deze sectoren, omdat veel consumenten het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in spullen of klussen in of om hun huis.

Meer online

Winkeliers in de non-food, zoals kleding- en schoenenwinkels, zijn juist hard geraakt, maar voor hen ligt wel een kleine groei in het verschiet. Na de lange lockdown zullen consumenten weer willen funshoppen in fysieke winkels, denkt de bank.

Door de coronacrisis zijn mensen veel meer online gaan winkelen. De hele winkelsector moet rekening houden met de groeiende concurrentie van onlineplatforms waarop consumenten spullen kunnen bestellen, zegt ABN AMRO. Dit jaar denkt de bank dat er 20 procent meer online wordt gewinkeld. Dat is niet zoveel als de bijna 36 procent groei van onlineverkopen in 2020.

De bank denkt dat het herstel afhankelijk is van hoe snel de samenleving terugkeert naar een stabiele situatie, maar die zal wel anders zijn dan voorheen. Zo zal een deel van de consumenten blijvend minder winkels bezoeken, maar ook gerichter en meer lokaal winkelen, alsook meer onlinewinkelen. "Dit doet de huidige winkelgebieden flinke pijn, met faillissementen, winkelsluitingen, huuraanpassingen en leegstand als gevolg", vertelt Gerarda Westerhuis, sectoreconoom retail bij de bank.