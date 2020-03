'Weerstand tegen plannen voor bankensector bij ECB'

Gepubliceerd op | Views: 1.404 | Onderwerpen: banken

FRANKFURT (AFN) - Bij de Europese Centrale Bank (ECB) bestaat weerstand tegen interne voorstellen om fusies en overnames in de bankensector te stimuleren. Volgens persbureau Bloomberg heeft de meerderheid van de raad van toezicht van de ECB aangegeven sceptisch over of tegen de plannen te zijn.

Het bericht is gebaseerd op ingewijden. Het gaat om plannen waardoor het aan banken toegestaan wordt om tamelijk eenvoudig liquide middelen van het ene naar het andere land te verplaatsen. De voorstellen komen uit de koker van Andrea Enria, die voorzitter is van de raad van toezicht bij de ECB. Hij ziet hierin een oplossing voor de tegenwind in de bankensector.

Europese banken hebben last van hevige concurrentie en een aanhoudend lage rente. Het realiseren van fusies en overnames is een manier voor banken om zich te versterken. Maar slechts weinig banken lijken hier de laatste tijd in te slagen.

De critici van de plannen richten zich vooral op de mogelijkheid dat er financiële problemen ontstaan, aldus de bronnen. Hun zorg is dat deposito's die elders in Europa worden uitgeleend, daardoor niet beschikbaar zullen zijn in het oorspronkelijke land in het geval een crisis toeslaat.