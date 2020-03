Amerikaanse beurzen stevig in de plus

Gepubliceerd op | Views: 637

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden maandag tijdens de middaghandel in New York stevig in de plus. Daarmee tonen de graadmeters op Wall Street herstel na de zware koersverliezen van vorige week. Beleggers in New York blijven de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in de gaten houden.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 2,3 procent hoger op 25.987 punten. De S&P 500 won 1,9 procent tot 3011 punten. Techbeurs Nasdaq kreeg er ook 1,9 procent bij, op 8727 punten. De graadmeters op Wall Street lieten vorige week de grootste verliezen optekenen sinds de financiële crisis uit angst voor de economische impact van het coronavirus.

Op de financiële markten groeit nu de verwachting dat centrale banken met steunmaatregelen komen om zo de impact van de virusuitbraak te verzachten. De Federal Reserve verklaarde klaar te staan om gepast op te treden tegen de economische gevolgen van het virus. Er wordt nu verwacht dat de Amerikaanse koepel van centrale banken later deze maand met een renteverlaging zal komen.

JD.com

Cruisemaatschappijen Carnival en Norwegian Cruise Line verloren nog wel ruim 4 en bijna 8 procent, door aanhoudende verstoringen in de reisbranche vanwege het virus. Dat gold ook voor luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines (min 0,5 procent) en American Airlines (min 3,6 procent).

De in New York genoteerde Chinese webwinkel JD.com won meer dan 12 procent, geholpen door beter dan verwachte resultaten. JD.com gaf aan voor het lopende kwartaal op een omzetgroei van meer dan 10 procent te rekenen ondanks de impact van het coronavirus.

Harley-Davidson

De aandacht gaat ook uit naar motorfietsenfabrikant Harley-Davidson (min 0,2 procent) na het onverwachte vertrek van topman Matt Levatich. Farmaceut Gilead won daarnaast bijna 6 procent. De samenwerkingspartner van het in Amsterdam genoteerde Galapagos neemt Forty Seven over voor bijna 5 miljard dollar. Dat biotechbedrijf werkt aan een vernieuwend medicijn tegen kanker.

De euro was 1,1173 dollar waard, tegen 1,1147 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De olieprijzen veerden op na de recente val. Een vat Amerikaanse olie werd 4,3 procent duurder op 46,68 dollar. Brentolie kostte 4,2 procent meer op 51,78 dollar per vat.