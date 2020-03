Apple wil voor miljoenen schikken in zaak iPhones

quote: De Rijdende Rechter schreef op 2 maart 2020 18:43:

Heb hier een nagenoeg ongebruikte iPad liggen ...... update onmogelijk terwijl hij 32GB is .....



Kan je gewoon weggooien ...... zo verdienen ze vele miljarden .....lekker zo ff schikken voor een appel en een ei ...

Heb hier een nagenoeg ongebruikte iPad liggen ...... update onmogelijk terwijl hij 32GB is .....Kan je gewoon weggooien ...... zo verdienen ze vele miljarden .....lekker zo ff schikken voor een appel en een ei ...

Bullshit. Zelfs de originele iPad uit 2010 is nog bruikbaar. Weliswaar op iOS 4.3 of zo, maar de mijne doet het gewoon nog.En een bijna 5 jaar oude iPad Air2 draait nog perfect het meest recente iOS.Wat betreft die batterijen kwestie, dat was om te vermijden dat een oude batterij in combinatie met een zware app of in koude omstandigheden het apparaat zou doen resetten. Ze hadden het alleen wat beter kunnen communiceren.Er was ook een heel programma om goedkoop (€29) de batterij te laten vervangen als je wilde... (nu afgelopen).