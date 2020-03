Hoofdindex Amsterdam licht in de min

Waarom daalde goud en zilver zoveel?



Ondertussen daalde de zeer belangrijke 10-jaars Treasury-opbrengst vanochtend naar een dieptepunt omdat investeerders blijven investeren in safe-haven activa.

Het rendement op 10 jaar daalde naar 1,32% en daalde onder het vorige recorddiepte van 1,325%, dat het in juli 2016 na de Brexit instelde.

Dat betekent dat de obligatiemarkt slechte vooruitzichten voor de wereldeconomie verwacht. En op de lange termijn heeft de obligatiemarkt een uitstekende staat van dienst als het gaat om gelijk hebben.



Goud daalde vrijdag vrijdag met $ 45,20. Maar dat komt niet door goud zelf. Het draait allemaal om de dalende aandelenmarkt.

Als je erover nadenkt, is het niet logisch.

Immers, als investeerders op de vlucht zijn voor veiligheid, wat we op de Treasury-markt zien, waarom zouden ze dan ook niet goud kopen?

Goud was gisteren bijna $ 30, voordat de prijs laat op de dag begon te dalen.



Dit is de waarschijnlijke reden waarom goud nu daalde toen het zou stijgen ...

Met een dalende beurskoers hebben hedgefondsen en andere institutionele beleggers plotseling contanten moeten ophalen om margestortingen op hun posities op de aandelenmarkten te kunnen voldoen. En ze moesten het geld ergens vandaan halen.

Goud is een zeer liquide activum dat snel kan worden verhandeld voor contant geld.

Ze kunnen het eigen goud verkopen dat ze bezitten of ze kunnen hun posities in gouden ETF's (zoals GLD) lossen.

Dus mijn schatting is dat ze hun goudposities hebben gedumpt om het geld op te halen. En dat heeft de vermelde goudprijs verlaagd.

Het heeft niets te maken met de basisprincipes van goud, die eigenlijk heel sterk zijn. De vraag neemt toe, centrale banken hamsteren recordhoeveelheden goud en nieuwe voorraden slinken.

Dat is een recept voor torenhoge prijzen, en de bullmarkt in goud is nog steeds erg intact.

De nieuwste verkoop is slechts een eigenaardigheid van de markt, waarbij instellingen contant geld moeten ophalen om hun posities te dekken wanneer de markt daalt.

Nogmaals, het heeft echt niets met goud zelf te maken. Dit is slechts een tijdelijke blip.

Als u nog geen goud heeft gekocht, is dit een ideale gelegenheid om goud op te halen tegen een spotprijs. Of, als u al goud bezit, meer in te slaan.

Voor goud althans, het is een ideale gelegenheid om "de dip te kopen."

Goud gaat veel, veel hoger.

Ik weet niet zeker hoeveel meer van dit soort kansen we gaan zien. Ik verzoek u dringend om ervan te profiteren zolang u kunt.