Denktank OESO verlaagt groeiraming wereldeconomie om coronavirus

Het is uiteindelijk ‘maar een griep-virus’ waar we binnen een jaar vaccin voor hebben en we zullen de kwetsbaren in de samenleving moeten beschermen tot die tijd.



Maar het ergste moet nog komen.. De manier waarop de wereld reageert op een griepvirusje heeft de deur opengezet voor elke terroristische organisatie om aan biologische oorlogsvoering te gaan doen. Kwestie van tijd dat groepen als IS varianten van virussen gaan lanceren. Het hek is - door de overtrokken reactie - van het dam.



Wen er maar aan.