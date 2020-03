Bedrijvigheid Italiaanse industrie iets omlaag

Gepubliceerd op | Views: 723 | Onderwerpen: Italië

LONDEN (AFN) - De bedrijvigheid in de Italiaanse industrie is in februari sterker gedaald dan bij een eerdere raming over die maand. Dat meldt marktonderzoeker Markit op basis van zijn inkoopmanagersindex. Economen hadden juist op een minder sterke daling gerekend. In de hele eurozone en ook in Duitsland daalde de bedrijvigheid iets minder hard dan verwacht.

De sterkere daling is mogelijk het eerste teken van de impact van de uitbraak van het coronavirus op de Italiaanse economie. De cijfers over maart geven daar naar verwachting een beter beeld van omdat de uitbraak in het Zuid-Europese land pas laat in februari plaatsvond.

De Italiaanse inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt, kwam uit op 48,7 tegen 48,9 bij een eerdere raming. Economen hielden rekening met een stand van 49,0. Een cijfer onder de 50 geeft krimp weer, daarboven is sprake van groei.

Eurozone

In de eurozone stokte de index op 49,2 waar dat eerder nog 49,1 was. In Duitsland kwam de index op 48,0 uit. Dat was bij de voorlopige raming 47,8.

In Frankrijk was de afname juist minder sterk dan bij de voorlopige cijfers. De inkoopmanagersindex voor de industrie in dat land kwam op 49,8 uit, tegen een eerder gemelde 49,7.

In het Verenigd Koninkrijk nam de bedrijvigheid iets minder sterk toe dan eerder was gemeld met een stand van 51,7. Dat was eerder nog 51,9.