Just Eat Takeaway pakt Delivery Hero aan

Gepubliceerd op | Views: 78

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com zet stappen tegen de Duitse branchegenoot Delivery Hero. Dat laatste bedrijf heeft zich volgens Just Eat Takeaway niet aan een overeenkomst gehouden tussen de twee bedrijven toen het half februari aandelen Just Eat Takeaway kocht. Het Nederlandse bedrijf sleept Delivery Hero daarom voor de International Chamber of Commerce voor een arbitragezaak.

Delivery Hero kocht half februari aandelen Just Eat Takeaway. Naar eigen zeggen deed het bedrijf dat om zijn belang weer op peil te brengen. Dat was verwaterd toen het Nederlandse Takeaway en het Britse Just Eat fuseerden en Takeaway daarvoor meer aandelen uitgaf.

Volgens Just Eat Takeaway was die aandeleninkoop echter een schending van de overeenkomst die de twee bedrijven sloten toen Takeaway eind 2018 de Duitse activiteiten van Delivery Hero overnam. Daarbij was afgesproken dat beide partijen geen aandelen in elkaar zouden kopen, stelt het Nederlandse bedrijf.