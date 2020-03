AEX veert op na klap door coronavirus

Gepubliceerd op | Views: 715

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de nieuwe maand. Ook de andere Europese beurzen veerden op na de zware koersverliezen afgelopen week. De hoop op steunmaatregelen van de wereldwijde centrale banken om de economische impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus te verzachten gaf beleggers weer wat moed.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 2,3 procent in de plus op 551,57 punten. De hoofdindex beleefde vorige week de slechtste beursweek sinds de financiële crisis van 2008 en raakte bijna 13 procent kwijt. De MidKap klom 2,5 procent tot 864,25 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,4 procent. De hoofdindex in Milaan won 1,5 procent.

Bijna alle 25 hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Biotechnologiebedrijf Galapagos prijkte bovenaan met een winst van 5,7 procent. Staalreus ArcelorMittal volgde met een winst van 4,3 procent, geholpen door een adviesverhoging. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 5,6 procent.