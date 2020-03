'Damrak krabbelt op na virusvrees'

quote: TraderT123 schreef op 2 maart 2020 08:46:

Er gaan nog besmettingen bij komen. Ik kijk er niet raar van op als er in Nederland ook +1000 gevallen gemeld gaan worden. Een positief teken is dat het aantal genezingen nu in een rap tempo het aantal actieve 'cases' aan het overstijgen is. 40783 geïnfecteerden versus 45151 'recovered'.

In Duitsland wordt iedereen gewoon in thuisquarantaine geplaatst, bijvoorbeeld in Kreis Heinsberg waar nu 68 besmettingen zijn ligt die eerste persoon in het ziekenhuis maar de 67 overige gevallen zitten gewoon thuis.Het is niet veel meer dan een gewoon nieuw griepvirus alleen 80+ ers en mensen met een longaandoening of andere zware ziekte lopen een echt risico, net als bij de gewone griep dus, alleen ietsje sterker omdat op dit moment nog niemand resistent is.Dus ja, ook in Nederland kan het aantal besmettingen naar 1000+ als er ergens een besmettingshaardje is geweest. Dat betekent wel even wat extra werk voor ziekenhuizen en GGD. Maar de normale griep is dit jaar vrij beperkt gebleven (vanwege de zachte winter?) dus dat compenseert het nog een beetje.Het enige wat nu aan de hand is, is dat iedereen het erover heeft :-)