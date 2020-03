Bedrijvigheid industrie China keihard geraakt door coronavirus

Dit is een oud bericht van vrijdagavond! Het heeft totaal geen effect gehad op de Aziatische beurzen op maandag. Integendeel.



Enfin, die Index voor februari geeft de situatie van afgelopen februari weer en ja uiteraard waren in februari in China de nieuwe aankoop- en verkooporders een stuk lager dan normaal. Iedereen zat af te wachten en was met andere dingen bezig dan zaken doen. Dan kom je dus ook op veel lagere nieuwe orders uit. Nu China weer op gang is gekomen en het daar weer bijna business as usual is, zul je zien dat die index in maart boven de 50 uitkomt. Uitgestelde orders worden dan ingehaald.