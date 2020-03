Beurzen Azië veren op na koersdreun

Gepubliceerd op | Views: 2.626 | Onderwerpen: Azië

TOKIO (AFN) - De meeste Aziatische aandelenbeurzen veerden maandag op na de zware koersverliezen afgelopen week. De hoop op een gecoördineerde monetaire beleidsreactie van de belangrijke centrale banken om de impact van de uitbraak van het nieuwe coronavirus op de wereldeconomie te beperken zorgde voor optimisme bij beleggers. De virusuitbraak leidde afgelopen week tot de zwaarste weekverliezen op de wereldwijde aandelenbeurzen sinds de financiële crisis van 2008.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde bijna 1 procent hoger op 21.344.08 punten. De Japanse index, die afgelopen week bijna 10 procent verloor, zakte eerder op de dag nog tot het laagste niveau sinds begin september, maar vond de weg omhoog nadat Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Bank of Japan, beloofde maatregelen te nemen om de markten te stabiliseren. Afgelopen vrijdag verklaarde voorzitter Jerome Powell ook al dat de Amerikaanse centrale bank klaar staat om de economie te ondersteunen.

De beursgraadmeter in Shanghai dikte tussentijds 3 procent aan ondanks een zeer zwak Chinees industriecijfer. De bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land kelderde afgelopen maand tot een laagterecord door de fabriekssluitingen vanwege de virusuitbraak. Ook de activiteit in de Chinese dienstensector nam fors af. De zware klap voor de Chinese economie wakkerde echter de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank. De Hang Seng-index in Hongkong klom 0,9 procent en de Kospi in Seoul kreeg er 0,7 procent bij. De Australische All Ordinaries in Sydney bleef achter en sloot 0,7 procent in de min.