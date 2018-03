Of iemand het keuk vindt of niet, Trump heeft 100% gelijk: Als je bij handeldrijven met 'n land alleen maar verliest, dan stop je er gewoon mee. Dan heb je de zeer grote(!) winst metéén(!) binnen.

En Trump heeft nógmaals gelijk in één zin: het is een zeer eenvoudig te winnen strategie. Het is n feite zelfs te simplistisch voor woorden.

Trump heeft dus in één zin drie maal gelijk. Dat is subliem te noemen.