Vroeger stond een hogere rente voor dalende aandelenkoersen maar dat was vroeger. Hetgeen ik overigens grappig vond om te lezen is dat Royce Tostrams het koersdoel voor de AEX gisteren verhoogde naar 1.000 punten. Ik kan me nog goed herinneren dat diezelfde Royce 17 jaar geleden het koerdoel verhoogde naar 2.000 punten bij een toenmalige stand van de AEX van 700 punten. Even later stonden we beneden de 200 punten. History recalls zong Supertramp al in de jaren zeventig...