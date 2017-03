Minder uitkeringsaanvragen in VS

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: uitkeringen, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is afgelopen week gedaald. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

In totaal werden 223.000 aanvragen geteld. Dat waren er een week eerder volgens een herzien cijfers nog 242.000 (was 244.000). Economen rekenden in doorsnee op een toename tot 245.000 aanvragen.