Wall Street eindigt flink hoger na klappen Reddit-zeepbel

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten gesloten. Beleggers verwerkten weer een reeks bedrijfsresultaten en Wall Street merkte ook dat de beursgekte door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit in rap tempo afneemt. Wat betreft de Reddit-saga lijkt het erop dat de zeepbel is doorgeprikt.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 30.687,48 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,4 procent tot 3826,31 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,6 procent bij op 13.612,78 punten.

GameStop, dat afgelopen week door Reddit-beleggers vier keer zo hoog werd gezet, raakte maandag al zo'n derde van zijn waarde kwijt. Dinsdag zakte de koers met nog eens 60 procent. Veel zogeheten shortsellers, die speculeerden op koersverlies van het bedrijf, hebben door de plotselinge stijging hun verlies genomen. Bioscoopketen AMC, ook geliefd bij de Reddit-beleggers, leverde ongeveer 41 procent in.

Pfizer

Farmaceut Pfizer ging na het openen van de boeken ruim 2 procent lager de handel uit. Webwinkelconcern Alibaba heeft de afgelopen periode geprofiteerd van consumenten die vanwege de coronapandemie meer spullen via internet bestelden, maar kreeg de handen van beleggers ook niet op elkaar. Het aandeel zakte zo'n 4 procent. Koeriersbedrijf UPS had het door de virusuitbraak ook een stuk drukker en won bijna 3 procent op de beurs.

Harley-Davidson raakte op zijn beurt meer dan 17 procent aan beurswaarde kwijt. De motormaker heeft in het slotkwartaal van vorig jaar onverwacht verlies geleden. Rode cijfers waren er ook voor ExxonMobil. Het olieconcern leed in 2020 het eerste jaarverlies in zeker veertig jaar. Maar dit kwam vooral door forse afschrijvingen op bijvoorbeeld aardgasvelden. Beleggers zetten het aandeel toch zo'n 2 procent hoger.

NXP

De Nederlandse chipmaker NXP, die eveneens genoteerd is in New York, kende een goede periode door een sterke vraag vanuit de autosector en de mobieltjesbranche. Dit werd op de beurs beloond met een plus van dik 3 procent.

De euro was 1,2041 dollar waard, tegenover 1,2021 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,8 procent duurder op 55,03 dollar. Brentolie klom 2,5 procent in prijs tot 57,75 dollar per vat.