AFM: bij kleine accountantskantoren risico op missers groter

AMSTERDAM (ANP) - Bij kleinere accountantsorganisaties die minder dan vijftien wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans "significant groter" dat de kwaliteit van de werkzaamheden tekortschiet. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na een nieuwe analyse.

De toezichthouder probeerde de risico's dat accountants steken laten vallen, beter in kaart te brengen. Ook als organisaties een lagere jaaromzet hebben dan 1,5 miljoen euro of een gemiddelde vergoeding per controle rekenen die lager is dan 16.000 euro, bleek de kans op missers groter te zijn.

In Nederland liggen accountants al lang onder een vergrootglas na een reeks schandalen, zoals de boekhoudfraude bij Ahold, het faillissement van Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia. De afgelopen jaren zijn meerdere rapporten naar buiten gekomen waaruit naar voren kwam dat accountantsorganisaties hun prestaties nog niet voldoende hebben verbeterd. Ook zou het toezicht op de accountants nog efficiënter moeten worden.

Het ging in deze analyse in het bijzonder om accountantskantoren zonder vergunning voor het controleren van de boeken van zogeheten organisaties van openbaar belang (OOB). Vanaf 2022 komt het toezicht op de ruim 250 niet-OOB-accountantsorganisaties volledig bij de AFM te liggen. De financiële waakhond gaat nog in gesprek met de sector over de uitkomsten van het onderzoek en de risico’s die erin worden gesignaleerd.