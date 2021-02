NAM schrapt weer honderden banen

ASSEN (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schrapt dit jaar opnieuw honderden banen. Volgens directeur Johan Atema verdwijnen er tweehonderd vaste banen, zo zei hij tegen RTV Drenthe. De reorganisatie moet dit jaar worden afgerond.

Vorig jaar oktober maakte de NAM al bekend dat tweehonderd tot driehonderd vaste medewerkers en driehonderd ingehuurde krachten hun baan kwijtraken. De NAM grijpt in vanwege de sterk gedaalde gasprijs, maar sorteert ook voor op het einde van de gaswinning in Groningen. "We worden een veel kleiner bedrijf", zegt Atema.

Volgend jaar zal de NAM opnieuw reorganiseren, verwacht Atema. "We doen dat allemaal in fases om de grote veranderingen te kunnen doorstaan. In één keer gaat niet." Uiteindelijk denkt Atema dat er zo'n 1300 tot 1400 mensen overblijven, waarvan rond de duizend in vaste dienst. Dan is het bedrijf ongeveer half zo groot als voor de reeks reorganisaties die in 2016 werd ingezet.