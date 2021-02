Verhuurders: verplichten huurverlaging voor winkels niet nodig

DEN HAAG (ANP) - De juridische verhoudingen tussen huurders en verhuurders in het winkelvastgoed ligt al vast, dus is er geen aanleiding om twee aangenomen moties hierover om te zetten in wetgeving. Dat zegt de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers IVBN. De organisatie reageert op moties van de VVD en GroenLinks, die het kabinet oproepen de huur te verlagen van ondernemers die gedwongen hun deuren moesten sluiten door de coronacrisis.

De partijen vragen het kabinet ervoor te zorgen de "juridische posities van huurders te versterken" om tot een huurverlaging te komen. Ook moet er een akkoord komen met banken, huurders en verhuurders. De partijen wijzen naar een Duitse wet die de coronamaatregelen als reden aanmerkt voor cafébazen en winkeliers om hun huurcontract te heronderhandelen. Ook het Nederlandse kabinet moet volgens hun met voorstellen komen om ondernemers uit de brand te helpen als zij op last van de overheid zijn gesloten.

"Maar je kunt partijen niet dwingen om tot bepaalde afspraken te komen", zegt IVBN-directeur Frank van Blokland. "Verhuurders zijn zich al goed bewust dat ze de retailer moeten helpen bij dit soort maatregelen. Ik zie geen aanleiding tot juridische verplichting, omdat in de meeste gevallen huurders en verhuurders er goed uitkomen. Waarom zou dat nu anders zijn?"

In gesprek te gaan

De IVBN zegt af te wachten waar het kabinet uiteindelijk mee komt. "Ik ben uiteraard bereid om in gesprek te gaan. Niemand heeft er wat aan om een retailer met een toekomst niet te helpen", aldus Van Blokland.

Volgens hem is inmiddels voor tientallen miljoenen euro's aan huren kwijtgescholden en hij benadrukt dat er ook rekening moet worden gehouden met de kant van de verhuurders. Daar is ook schade door faillissementen, het niet kunnen innen van huur, het missen van parkeergelden en de waardevermindering van winkelvastgoed. Dat laatste kost de vastgoedbeleggers "honderden miljoenen euro's", schat Van Blokland.