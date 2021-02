AFM kijkt naar beperking in handel GameStop bij brokers

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Marktwaakhond Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft overleg met brokers als BinckBank en DeGiro over beperkingen die zij aan beleggers oplegden bij de aankoop van aandelen in GameStop. De Amerikaanse gameswinkel werd afgelopen week door veel aankopen van kleine beleggers naar grote hoogte gestuwd op de beurs. Dat was voor brokers in verschillende landen reden om de aankoop van nieuwe aandelen aan banden te leggen.

De AFM benadrukt dat ondernemingen een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat de handel goed verloopt. De toezichthouder vindt dat daarbij "de belangen van alle beleggers" goed worden afgewogen. "Uitzonderlijke situaties" kunnen wel een reden zijn om bepaalde types orders niet meer uit te voeren. Daarover is de AFM in contact met de brokers.

Ook in de Verenigde Staten, waar de interesse in de aandelen van GameStop via forumsite Reddit begon, kijken toezichthouders naar de opgelegde beperkingen. Zo wordt broker Robinhood door de Amerikaanse SEC onderzocht. Dat bedrijf gaf later aan dat het niet genoeg financiële armslag had om alle aankopen van aandelen en opties te dekken. Desondanks moet de topman van Robinhood zich ook in het Amerikaanse Congres verantwoorden voor de gebeurtenissen.

De acties van de Reddit-beleggers zijn hoogstwaarschijnlijk niet illegaal. Ook de handelsapps hebben zich waarschijnlijk gewoon aan de regels gehouden. Desondanks kunnen de acties van de afgelopen weken wel leiden tot modernisering van de regels en meer toezicht op fintechs, die het makkelijker maken om te handelen op de beurs.