Webshop Zeeman kan vele bestellingen niet aan

Ketens als een Wibra, Zeeman, Dirk van de Broek en Action die bewust nooit online verkochten worden nu ook gedwongen om met de online-gekte mee te doen.



Als Zeeman ooit serieus online gaat, met een gelikte website gebouwd door een trendy bedrijf....dan gaat de verkoop op jaarbasis met 1 miljard euro omhoog.



"per telefoon"...ik denk dat ze de spraaklijn nieuw leven willen inblazen, kan een meesterzet worden in deze vluchtige wereld waar de nieuwe generatie louter met emoticons communiceert.



Meneer "J" van de Blokker(God hebbe zijn ziel) had niets met internet, geen websites, geen online toestanden, een bewuste strategie dus.



De nieuwe eigenaar van Blokker heeft nu succesvol click and collect, een soort van semi-online spulletjes verkopen.