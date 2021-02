Webshop Zeeman kan vele bestellingen niet aan

ALPHEN AAN DEN RIJN (ANP) - De webshop van Zeeman hoopt dat niet-essentiële winkels bestellingen mogen laten afhalen, want de webshop "kan het huidige bestelvolume niet aan". Door de kleine versoepeling van de coronaregels zou de textielsuper de mogelijkheid krijgen om consumenten toch te helpen.

Zeeman, dat al sinds 2012 een webwinkel heeft, geeft niet aan welke problemen zich nu precies voordoen bij de aflevering van onlinebestellingen. Wel zegt de keten erop te vertrouwen dat de vaste klanten gebruik zullen maken van een mogelijkheid om bestellingen af te halen.

Als afhaal straks ook echt mag, wil Zeeman per telefoon, e-mail en via de winkelpagina's op Facebook en Instagram bestellingen aannemen. Klanten krijgen dan een tijdslot om hun bestelling op te halen. Grote omzetten verwacht het bedrijf niet, "maar daar gaat het ons ook niet om", zegt een woordvoerster.

MediaMarkt laat weten de afhaaloptie juist nodig te hebben voor de omzet en de winkels "dringend" weer open te willen hebben. Anders zegt het bedrijf "in grote problemen" te komen. Volgens MediaMarkt verliest de webwinkel "significant omzet" door het gebrek aan een afhaalmogelijkheid. De webshop wijst er ook op dat deze optie in andere Europese landen al wel mag. Ook is afhaal "cruciaal" voor het aanbieden van volgens MediaMarkt essentiële producten zoals spullen voor thuiswerken en thuis lesgeven.