Kabinet moet huurverlaging getroffen ondernemers afdwingen

Wat laat deze crisis toch goed zien hoe erg het gesteld is met het nivo van de gemiddelde parlementarier. En wat ben ik blij dat ik 35 jaar in het bedrijfsleven heb gewerkt.



Medici die maar gevolgd worden in hun paniekzaaierij en de komende 10 jaar niet meer weten hoe alles finacieel weer op orde moet komen. Lubbers is er niet meer om het te fixen hoor.