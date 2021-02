Stevige winsten op Wall Street na afnemen beursgekte rond Reddit

Moet toch even laten zien wat een krant schrijft....men... de kleine belegger....wat ik ben...

hoort je moet gaan beleggen want....spaarrekening kost geld.....nou gaat men het doen en....

kom je dit ver haal tegen......wat moet....MEN ....nu doen...De Krant Schrijft het volgende....



De kassa rinkelde. Tijdens de kredietcrisis van 2008 voorzag hij de koersdaling van financiële instituten die zich te diep in subprime-leningen hadden gestort.



Maar shortsellers opereren niet belangeloos. Ze slaan een slaatje uit de ellende van anderen – niet alleen frauderende bedrijfsbestuurders en ondeugdelijke accountants, maar ook van duizenden argeloze kleine beleggers en tienduizenden werknemers die hun baan verliezen.



Er is een verschil tussen long en short gaan. Shortsellers opereren per definitie op korte termijn. Met massale verkooptransacties proberen ze, soms met behulp van al dan niet ware geruchten over naderend onheil, een selffulfilling prophecy te creëren. Door allemaal tegelijk te gaan verkopen - vaak met hefbomen zoals termijncontracten of andere derivaten – kunnen ze fondsen, valuta en zelfs complete markten omlaag manipuleren.



Het gaat niet om een maatschappelijk belang. Shortsellers zijn geen detectives. Het zijn premiejagers. Of geldwolven in schaapskleren. De bedrijven waarin....... ook short is gegaan (Uber, Lyft, Just Eat Takeaway en Tesla) moeten voor hun leven vrezen.