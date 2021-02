Stevige winsten op Wall Street na afnemen beursgekte rond Reddit

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige winsten aan de handel begonnen. Beleggers lijken onder meer positief over de voortgang met vaccinaties in de Verenigde Staten. Ook verwerken ze weer een reeks bedrijfsresultaten en Wall Street merkt dat de beursgekte door acties van kleine beleggers op internetforum Reddit in rap tempo afneemt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 1,3 procent hoger op 30.596 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 1,1 procent tot 3816 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1,4 procent bij op 13.585 punten.

Wat betreft de Reddit-saga lijkt het erop dat de zeepbel is doorgeprikt. GameStop, dat afgelopen week door Reddit-beleggers vier keer zo hoog werd gezet, raakte maandag al zo'n derde van zijn waarde kwijt. Dinsdag zakte de koers met nog eens meer dan 50 procent. Veel zogeheten shortsellers, die speculeerden op koersverlies van het bedrijf, hebben door de plotselinge stijging hun verlies genomen. Bioscoopketen AMC, ook geliefd bij de Reddit-beleggers, leverde ongeveer 41 procent in.

Alibaba

Alibaba heeft een kijkje in de boeken gegeven. Het Chinese webwinkelconcern heeft wederom geprofiteerd van consumenten die vanwege de coronapandemie meer spullen via internet bestelden. Datzelfde gold voor pakketbezorger UPS die meer pakketten bezorgde. Hun aandelen gingen in de eerste handelsminuten respectievelijk 3,5 en 2,3 procent omhoog.

Harley-Davidson raakte juist meer dan 16 procent aan beurswaarde kwijt. De motormaker heeft in het slotkwartaal van vorig jaar onverwacht verlies geleden. Rode cijfers waren er ook voor ExxonMobil. Het olieconcern leed in 2020 het eerste jaarverlies in zeker veertig jaar. Maar dit kwam vooral door forse afschrijvingen op bijvoorbeeld aardgasvelden. Beleggers zetten het aandeel toch zo'n 2 procent hoger.

De Nederlandse chipmaker NXP, die eveneens genoteerd is in New York, kende een goede periode door een sterke vraag vanuit de autosector en de mobieltjesbranche. Dit werd op de beurs beloond met een plus van dik 4 procent. Nabeurs komen Google-moeder Alphabet en Amazon nog met hun resultaten naar buiten.