Dating-app Bumble wil tot 1 miljard dollar ophalen bij beursgang

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Dating-app Bumble wil tot 1 miljard dollar ophalen bij zijn beursgang. Die moet rond Valentijnsdag plaatsvinden. Als de te plaatsen aandelen voor de hoogste geplande waarde worden verkocht, komt de volledige waarde van het bedrijf uit rond de 6 miljard dollar.

Bumble is een dating-app waarbij vrouwen de eerste stap moeten zetten om tot een match te komen. Oprichtster Whitney Wolfe Herd stapte in 2014 op bij Tinder om haar eigen dating-app op te zetten. Onder meer tennisster Serena Williams en actrice Priyanka Chopra staken geld in het bedrijf, dat in 2019 nog zo'n 3 miljard dollar waard was.

Eind september had Bumble 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Daarvan betaalden er 2,4 miljoen voor de diensten van het bedrijf.