Zilverprijs zakt weer in na vermeende Reddit-rally

De grootste shorters van zilver zijn Overheidinstituten. Laatste wat zij willen is dat de goegemeente massaal FIAT-geld in goud of zilver stoppen. Of Bitcoin for that matter. Geen middel zal worden geschuwd om dat te voorkomen, het geld moet naar de stockmarket zodat bedrijven aandelen op hogere koersen kunnen uitgeven, het economisch infuus. Koers van edelmetaal wordt kunstmatig laag gehouden, daarom gaan de dromen van 3K goud of 100 dollar zilver nooit uitkomen.