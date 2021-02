Zilverprijs zakt weer in na vermeende Reddit-rally

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De prijs van zilver is dinsdag ingezakt, een dag nadat activiteit van vooral kleine beleggers deze naar de hoogste stand in acht jaar liet stijgen. De stijging werd gelinkt aan berichten op forumsite Reddit, waar particuliere beleggers elkaar eerder al aanmoedigden aandelen van onder meer winkelketen GameStop de hoogte in te jagen.

Een troy ounce zilver, ongeveer 31,1 gram van het edelmetaal, zakte dinsdagmiddag ruim 5 procent tot 27,47 dollar. Maandag kwam de prijs nog boven de 30 dollar uit.

De afgelopen week gingen een aantal aandelen waarbij veel werd gespeculeerd op een daling van de koers, juist sterk omhoog. Een groep kleine beleggers op website Reddit dreef met gerichte aankopen de prijzen op, om de speculanten dwars te zitten.

De stijging van de zilverprijs werd ook aan die Reddit-beleggers gelinkt, na enkele berichten op het beleggingsforum van de site. Op dat forum zijn nu ook oproepen te lezen om weg te blijven van zilver. Op aandelenmarkten wereldwijd profiteerden mijnbouwbedrijven maandag van de plotselinge sprong in de zilverprijs.