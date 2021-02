Olieconcern BP zakt op hogere beurs na miljardenverlies

AMSTERDAM (ANP) - De Britse olieproducent BP werd dinsdag lager gezet op de Londense beurs, na een miljardenverlies in het coronajaar 2020. De stemming op de Europese markten was opnieuw positief. De verwachting dat de grote Amerikaanse techbedrijven Amazon en Google-moeder Alphabet na de slotbel op Wall Street met sterke resultaten zullen komen, gaf beleggers moed. Daarnaast werd gelet op het overleg in Washington over het omvangrijke coronasteunpakket voor de Amerikaanse economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,8 procent in de plus op 652,73 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 982,15 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,8 procent. De krimp van 6,8 procent van de economie van de eurozone in 2020 had weinig impact op de aandelenhandel.

BP verloor 2,8 procent in Londen. Het olie- en gasconcern leed in 2020 het eerste verlies in tien jaar. Topman Bernard Looney sprak van een moeilijk jaar voor de oliesector. Door de coronacrisis viel de vraag naar olie flink terug en daalden de prijzen. Concurrent Shell, die donderdag met resultaten komt, klom 1,1 procent in Amsterdam.

Heineken en Galapagos aan kop

In de AEX voerde Just Eat Takeaway (min 1,7 procent) de schaarse dalers aan. De maaltijdbezorger haalde 1,1 miljard euro op met de uitgifte van obligaties, die later kunnen worden omgezet in aandelen van het bedrijf. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Bierbrouwer Heineken en biotechnoloog Galapagos gingen aan kop met plussen van dik 2 procent.

In Frankfurt ging Fresenius Medical Care 12,5 procent onderuit, na een winstalarm van het Duitse gezondheidszorgbedrijf. Siemens Energy daalde 0,6 procent. Het Duitse energieconcern gaat de komende jaren wereldwijd 7800 banen schrappen, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder is het nog niet duidelijk of er ook in Nederland banen verdwijnen.

Atos steeg 1,8 procent in Parijs. Het Franse IT-bedrijf staakt de gesprekken met DXC Technology over een mogelijke overname van 10 miljard dollar van zijn Amerikaanse branchegenoot. Vliegtuigbouwer Airbus won 5,9 procent dankzij een adviesverhoging door Morgan Stanley. Het Zweedse telecomconcern Tele2 zakte 3 procent in Stockholm na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,2038 dollar waard, tegenover 1,2067 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,3 procent duurder op 54,79 dollar. Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 57,60 dollar per vat.