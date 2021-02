Vraag naar accu's en luchtverversing doet Panasonic goed

TOKIO (ANP/RTR) - Elektronicaconcern Panasonic heeft zijn winstgevendheid aanzienlijk verhoogd. Daarbij profiteerde het Japanse bedrijf, dat al jarenlang samenwerkt met automaker Tesla, onder andere van de toegenomen vraag naar zijn accu's voor elektrische auto's. Ook verkocht het bedrijf meer van zijn systemen voor luchtverversing, nu goede ventilatie van gebouwen door de coronapandemie meer aandacht heeft gekregen.

In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar van Panasonic, dat liep tot 31 december, steeg de operationele winst met 30 procent tot 130,2 miljard yen (1 miljard euro). Voor het hele boekjaar rekent het bedrijf nu op een resultaat dat de helft hoger ligt dan in eerdere ramingen.

Panasonic boekte wel een 5 procent lager omzet van 714,7 miljard yen. Dat had er onder meer te maken dat het concern veel activiteiten heeft afgestoten. Zo maakt Panasonic veel minder van zijn huishoudelijke apparaten zelf, aangezien de winstmarges daarop klein zijn. Bovendien had Panasonic ook te maken met producten die door de coronacrisis minder goed verkochten, zoals flatscreen-tv's en entertainmentsystemen voor in vliegtuigen.