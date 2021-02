Moederbedrijf kaartenmaker Greetz flink omhoog bij beursdebuut

Zijn iig eerlijk omtrent de risico's,



Moonpig waarschuwde in zijn beursdocumenten dat het te maken zal krijgen met meer concurrentie, omdat veel winkelbedrijven de overstap maken naar onlineverkopen. Daarbij zal het mogelijk ook klanten verliezen als lockdowns worden opgeheven. Via datagedreven technologie hoopt Moonpig verdere groei te kunnen aanjagen. Die groei werd vorig jaar gedreven door de mobiele app, die momenteel goed is voor een derde van het totaal aantal bestellingen.