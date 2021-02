Moederbedrijf kaartenmaker Greetz flink omhoog bij beursdebuut

LONDEN (ANP) - Het Britse moederbedrijf van het Nederlandse Greetz.nl, een onlineplatform om wenskaarten en verrassingen te maken en te versturen, heeft bij zijn beursdebuut in Londen dinsdag 491 miljoen pond (557 miljoen euro) opgehaald. Het aandeel Moonpig stond daarbij in de vroege handel ruim 20 procent hoger.

Het bedrijf profiteerde van de grote vraag van investeerders naar bedrijven die profiteren van lockdownmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Zo verdubbelde Moonpig zijn verkopen in de zes maanden tot 1 november ruimschoots. Door de coronamaatregelen gingen bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes in de ban. Om toch gelukswensen over te brengen werd er massaal gekozen voor onlineleveringen van geschenken en kaarten.

In Nederland heeft Moonpig via Greetz een marktaandeel van 65 procent. Greetz werd in 2004 opgericht en was naar eigen zeggen de eerste onlinewenskaartenservice van Nederland. Het bedrijf, met ook producten als bloemen, wijn, ballonnen en chocolade, zou goed zijn voor jaarlijks meer dan 2 miljoen klanten. In het Verenigd Koninkrijk is Moonpig, zo geeft het aan, goed voor 60 procent van de markt.

Moonpig waarschuwde in zijn beursdocumenten dat het te maken zal krijgen met meer concurrentie, omdat veel winkelbedrijven de overstap maken naar onlineverkopen. Daarbij zal het mogelijk ook klanten verliezen als lockdowns worden opgeheven. Via datagedreven technologie hoopt Moonpig verdere groei te kunnen aanjagen. Die groei werd vorig jaar gedreven door de mobiele app, die momenteel goed is voor een derde van het totaal aantal bestellingen.