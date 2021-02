Just Eat Takeaway hekkensluiter in groene AEX

AMSTERDAM (ANP) - Just Eat Takeaway stond dinsdag onder druk op het Damrak. De maaltijdbezorger haalde geld op met de uitgifte van obligaties, die later kunnen worden omgezet in aandelen van het bedrijf. De Europese beurzen gingen verder omhoog, na het stevige herstel een dag eerder. Beleggers hielden vooral het overleg over het Amerikaanse coronasteunpakket in de gaten. Ook werd gewacht op de resultaten van de grote Amerikaanse technologieconcerns Amazon en Alphabet, het moederbedrijf van Google.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 653,32 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 978,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,4 procent.

Democraten in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden in Washington hebben een plan ingediend voor een steunpakket van 1,9 biljoen dollar (1570 miljard euro) om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen. De Republikeinen willen echter niet verder gaan dan een plan van 618 miljard dollar.

Just Eat Takeaway (min 2 procent) was de grootste daler in de AEX. De maaltijdbezorger haalde 1,1 miljard euro op met de uitgifte van obligaties. Het bedrijf wil het geld gebruiken om nieuwe overnames te doen als de kans zich voordoet. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl profiteert volop van de coronacrisis door de sluiting van restaurants in veel landen en verwacht ook in het eerste kwartaal een stevige ordergroei. Betaalbedrijf Adyen ging aan kop met een plus van dik 2 procent.

Miljardenverlies voor BP

In Londen zakte BP 2 procent. Het Britse olie- en gasconcern leed in 2020 een miljardenverlies. Het was het eerste verlies in tien jaar. Topman Bernard Looney sprak van een moeilijk jaar voor de oliesector. Door de coronacrisis viel de vraag naar olie flink terug en daalden de prijzen. Concurrent Shell, die donderdag met resultaten komt, klom 1,4 procent in Amsterdam.

Fresenius Medical Care kelderde 13 procent in Frankfurt, na een winstalarm van het Duitse gezondheidszorgbedrijf. Siemens Energy won 1 procent. Het Duitse energieconcern gaat de komende jaren wereldwijd 7800 banen schrappen, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten. Veel banen verdwijnen bij het onderdeel dat turbines maakt die worden gebruikt in gas- en kolencentrales. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk of er ook in Nederland banen worden geschrapt.

De euro was 1,2075 dollar waard, tegenover 1,2067 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,3 procent tot 54,26 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 57,01 dollar per vat.