"Baas DHL hekelt gebrek aan vooruitziende blik bij uitrol vaccins"

Minister De Jonge wordt keer op keer op het verkeerde been gezet door zijn ambtelijke organisaties.

-Een GGD bijvoorbeeld die met veel tam tam eerder meldde dat bron- en contact onderzoek hun in de genen zit. Niets van terecht gekomen



De GGD kan best wel bron-en contactonderzoeken, maar dan bij ziekten die op VEEL kleinere schaal voorkomen. Polio, dat soort zaken. Corona is veel grootschaliger en veel besmettelijker. Dat is hopeloos onderschat. Bovendien zit de Nederlandse zuinigheid in de weg: zodra de besmettingscijfers na de eerste golf er beter uitzagen, begon de GGD weer met afschalen omdat die mensen niks te doen hadden. Met als gevolg dat ze door de tweede golf WEER totaal verrast werden.



-Een RIVM die eerder meldde dat mondkapjes een averechtse werking heeft.



Vind ik inderdaad ook onbegrijpelijk, hoe Van Dissel publiekelijk tegen mondkapjes bleef terwijl zowat de hele wereld met kapjes rondliep. Het is niet een wondermddel, maar het helpt wel degelijk.



-De vaccinatie die maar niet goed van de grond komt.



Hier helpt het polderen niet echt. Daardoor duurt alles lang, is kennis versnipperd en weet niemand precies welke capaciteit waar zit. Maar er worden nu toch zo'n 10k vaccins per dag gezet. Dat is per dag te volgen op het corona dashboard. Het kan allemaal veel beter natuurlijk en het had eerder op gang kunnen komen, maar er gebeurt tenminste wel wat.



-De niet aflatende stroom van tegengestelde meningen en betweterigheid.



Dat is inherent aan Nederland. Er zijn hier 17 miljoen bondscoaches die alles beter weten dan die gast die door de KNVB wordt betaald. En ook 17 miljoen virologen en logistiek experts die alles beter weten dan die gasten die het voor de overheid doen. Daar heeft iedere bestuurder mee te maken. Dat is deel van het vak. Zo begrijp ik persoonlijk weer niet waarom ze iedere keer weer, als de besmettingen weer iets beter zijn, die scholen weer met alle geweld willen openen. Houd die virusboerderijen gewoon wat langer dicht zou ik zeggen. Maar ik ben ook maar gewoon iemand die er niet voor geleerd heeft.



En dit land zit zo in elkaar dat iedere (sub)groep en vaak zelfs ieder individu puur voor zijn eigen deelbelang opkomt. Want als je dat niet doet, loopt iemand anders er mee weg.



En het is voor een deel ook inherent aan wetenschap. De wetenschap leert nog iedere dag over dat virus en weet nog lang niet alles. Dus is het logisch dat inzichten evolueren. Het is gewoon niet zo dat op een bepaald moment poem de wetenschap precies en definitief weet hoe het zit. Dat bestaat niet. Je werkt voor een deel tastend in het donker en doet wat op dat moment, met de inzichten van dat moment, het beste lijkt. Fouten zijn daarbij onvermijdelijk. En ook dat het beleid over de tijd niet consistent is. Dat komt ondat de omgeving verandert en je daar op moet inspelen.



Je zal er maar politiek verantwoordelijk voor zijn. Nee petje af voor Hugo dat hij nog zo staande blijft. Als alles voorbij is de grote bezem erdoor.

Hugo veel sterkte !



Het is een moeilijk vak en in deze periode in moeilijke omstandigheden. Laat ik maar zeggen dat het beter kan, maar ook veel slechter. Je kan best kritiek hebben op Rutte en De Jonge, maar we hebben hier tenminste geen Bolsonaro. Dat kan je ook treffen.