"Baas DHL hekelt gebrek aan vooruitziende blik bij uitrol vaccins"

FRANKFURT (ANP) - De topman van pakketbezorger DHL beschuldigt regeringen ervan dat ze zich niet goed hebben voorbereid op de distributie van coronavaccins. Frank Appel zegt tegen zakenkrant Financial Times dat de vertragingen worden veroorzaakt door gebrek aan lokale opslag- en bezorgoplossingen.

"We plannen al sinds februari", zegt hij. Volgens Appel kijken politici te weinig vooruit. DHL is een van de bedrijven die het coronavaccin van Pfizer/BioNTech gaat leveren. Daarvoor heeft het Duitse bedrijf zijn faciliteiten moeten aanpassen omdat het vaccin alleen werkt als het bij 70 graden onder nul wordt bewaard.

Appel gaf toe dat het beheer van droogijs, dat gebruikt wordt om te koelen, een uitdaging is. "Maar het is geen hogere wiskunde". Zo wijst de topman van DHL erop dat makkelijk opslagplaatsen kunnen worden gemaakt in grote parkeergarages. Het bedrijf waarschuwt ervoor dat logistiek dienstverleners hun capaciteit zullen moeten vergroten om de komende jaren miljarden coronavaccins te kunnen leveren.