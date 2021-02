Olie- en gasconcern BP sluit coronajaar af met miljardenverlies

LONDEN (ANP) - Het Britse olie- en gasconcern BP heeft in coronajaar 2020 een verlies geleden van 20,3 miljard dollar, zo'n 16,8 miljard euro. De onderneming kampte onder meer met de lagere olie-en gasprijzen, die het resultaat waren van een mindere vraag door de crisis. Ook werd het resultaat negatief beïnvloed door afschrijvingen.

In veel landen zijn reisbeperkingen opgelegd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat zorgt voor druk op de brandstofverkopen. Volgens BP werd het resultaat ook geraakt door een "aanzienlijk zwakker" resultaat bij de handel in gas en grotere afschrijvingen op exploratie. Die kosten werden deels gecompenseerd door lagere belastinglasten.

In het slotkwartaal van vorig jaar wist BP een winst van 1,4 miljard dollar in de boeken te zetten, geholpen door de verkoop van onderdelen. De zogeheten aangepaste winst voor vervangingskosten, voor BP de belangrijkste maatstaf voor het resultaat, kwam uit op 115 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit resultaat bijna 2,6 miljard dollar.

De schuld van BP nam met 1,4 miljard dollar af tot 39 miljard dollar eind 2020. BP waarschuwde tegelijkertijd dat de schuld in de eerste helft van dit jaar weer zal oplopen. Dat komt onder meer door kosten die BP maakt voor afvloeiingsregelingen voor personeel en de jaarlijkse compensatie die BP moet betalen in de nasleep van de olieramp in de Golf van Mexico in 2010.